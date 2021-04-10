صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1411 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/10 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 1411 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 1047 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1411 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

1047حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 98 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 158 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 159حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 125 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 109 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 89 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 76 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 93 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 101 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

571 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

56حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية

/حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / و 54 /55

15حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 /

21حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .

15 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954

15 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

43 حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها

حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة 6

6 حالات في الحسينية محلة / كميرة / الانصار / 222

حالة في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 14

20حالات في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط 19

11حالة في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

7 حالات في منطقةالصليخ .

13حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء /

9 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون

حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي 6

7حلات في منطقة الزوية .

6 حالة في منطقة حي الكمالية

4 حالات في منطقة الكسرة

8 حالات في حي القاهرة

4 حالات في الشماعية

6 حالات في منطقة باب الشيخ

6حالة في منطقة شهداء العبيدي

7 حالات في منطقة الطالبية

4 حالات في منطقة الشالجية

5 حالات في منطقة الضباط

5 حالات في منطقة حي تونس

16 حالة في الاعظمية محلة / مقابل مستشفى النعمان / / السفينة / شارع الضباط / 332 / 314 / / 312/ 310 / جامع براثا / / 314

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 120257 توفي منهم 1576 للاسف فيما اكتسب الشفاء 104988 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13693 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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