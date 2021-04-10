رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس إقليم كردستان

2021/04/10 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني“.

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