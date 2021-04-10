2021/04/10 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أظهرت دراسة متخصصة حديثة، أن العراق الذي هو بوتقة تنصهر فيها مجموعات عرقية مختلفة، يقصر في ممارسة الرياضة بنسبة 52 في المئة فقط، فما أشارت إلى أن الكويت ظهرت في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ضمن قائمة الدول الأكثر “كسلاً” حول العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ضمن قائمة الدول الأكثر “كسلاً” حول العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ضمن قائمة الدول الأكثر “كسلاً” حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).