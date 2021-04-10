مطار النجف يوضح لـNRT حقيقة الاضراب العام للمراقبين الجويين

2021/04/10 | 19:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى مدير اعلام مطار النجف، جعفر العلوي، السبت، الانباء التي تحدثت عن اضراب المراقبين الجويين بعد تخفيض رواتبهم، مؤكدا ان العمل مستمر في المطار.

وقال العلوي في تصريح لـ NRT عربية، (10 نيسان 2021)، ان "مطار النجف الدولي مستمر بتسيير رحلاته من والى كافة بلدان الخليج العربي ودول العالم".

وأضاف، ان "المطار شهد اليوم تسيير 13 رحلة جوية وامس 8 رحلات"، مشيرا الى انه "لا صحة للاخبار التي تفيد باضراب المراقبين الجويين".

وفي وقت سابق تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده "اضراب عام للمراقبين الجويين في مطار النجف الدولي وتعليق العمل بسبب خفض رواتبهم الى اقل من 20%".

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