العصائب تصدر توضيحا بشأن حديث امينها قيس الخزعلي

2021/04/10 | 19:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت حركة عصائب اهل الحق، السبت، توضيحا بشأن حديث امينها العام قيس الخزعلي عن زيادة عدد النواب، موضحة أن ما تم تناقله غير صحيح.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 نيسان 2021)، انه "تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا غير دقيق عن مطالبة الأمين قيس الخزعلي بزيادة عدد النواب الى 400 نائب"، مبينا ان "بعض الاعلاميين لم يستمع بدقة لكلمة الأمين التي ألقاها يوم الجمعة 9 نيسان بمناسبة ذكرى رحيل محمد باقر الصدر".

وأضاف اليبان، ان "الخزعلي ذكر هذا الموضوع (زيادة العدد) في سياق حديثه عن ضرورة وأهمية العمل على تعديل الدستور ليمكن تحقيق اصلاح وتجنب الوقوع في مخالفات دستورية كما يحصل مثلا في عدد مقاعد مجلس النواب التي يشترط الدستور فيها على مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة".

واوضح، انه "يعني بالعدد الموافق للدستور على اساس ان عدد سكان العراق 40 مليون نسمة اذن يجب ان نذهب الى تعديل الدستور لان المطلوب دستوريا ان تكون عدد المقاعد الان 400 مقعد نيابي".

N.A

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