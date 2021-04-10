4 وفيات و169 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

2021/04/10 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت تسجيل 4 حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

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