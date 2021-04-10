مدرب هولندا الأسبق يقترب من المنتخب الأولمبي العراقي

2021/04/10 | 20:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريد المنتخب الأولمبي العراقي الوصول لكأس آسيا تحت 23 عاماً (Getty)

قطعت الهيئة التطبيعية العراقية شوطاً كبيراً وحاسماً، بتسمية المدرب القادم للمنتخب الأولمبي العراقي، الذي تنتظره مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ومرتّ سنة كاملة، والمنتخب الأولمبي العراقي من دون مدرب، بعد وداع المنتخب لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً من دور المجموعات في البطولة التي أقيمت العام الماضي في تايلاند، عقب انتهاء عقد المدرب عبد الغني الشهد، قبل أن تأتي جائحة كورونا، وتلغي العديد من البطولات الإقليمية والرسمية.

وأنهت اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية، مفاوضاتها النهائية مع الهولندي مارك فوتا، مدرب منتخب هولندا الأسبق تحت 19، كذلك تحت 23، لتدريب الأولمبي العراقي خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة بنود العقد بين الطرفين قبل الإعلان الرسمي.

وولد مارك فوت يوم 16 ديسمبر 1960 في إنشيده بهولندا، وهو لاعب كرة القدم سابقا ومدرب هولندي، حيث يدرب حاليا المنتخب المغربي تحت 20 سنة لكرة القدم، وقام بتدريب عدة فرق من هولندا ومصر وقطر وإنكلترا ورومانيا، وعمل أيضا مع اتحاد اسكتلندا لكرة القدم، لتطوير الفئات العمرية.

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