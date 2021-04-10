زيدان والبارزاني يبحثان تطوير عمل المحاكم بالإقليم وتعقب المخالفين للقانون

2021/04/10 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم السبت، تطوير عمل المحاكم في الاقليم، والعمل المشترك في تعقب المخالفين للقانون.وذكر اعلام مجلس القضاء […]

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