بـ22 فقرة.. كتلة نيابية تعلن مشروعها لـ'بناء الدولة' وتدعو القوى السياسية للمشاركة فيه

2021/04/10 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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أعلنت كتلة النهج الوطني، السبت، أسس برنامجها لـ"بناء الدولة"، داعية القوى السياسية التي تنسجم مع رؤيتها للمشاركة في مشروعها الذي وصفته بـ"الواسع".

وقالت الكتلة في بيان اليوم، (10 نيسان 2021)، انه "مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة وإتمام التصويت على حل البرلمان نؤكد على ضرورة تضافر الجهود والمواقف الوطنية لضمان نزاهتها وتكافؤ فرص المشاركين فيها ومكافحة كل الأساليب والمناهج غير القانونية المؤثرة على إرادة الناخبين من المال السياسي والتهديد بالعنف واستخدام السلاح او محاولات التلاعب والتزوير بالنتائج، لان تغييب إرادة الناخبين والحيلولة دون انطلاقها بتمثيل نابع عن قناعتها ورغبتها سيقود الى فتن مجتمعية تعصف باستقرار وأمن المجتمع عموما.

ونعلن عن برنامجنا والمشروع الذي نتبناه لبناء دولة تحفظ كرامة المواطن وتصون حقوقه ونرحب بالقوى التي تتناغم وتنسجم مع رؤيتنا لنتشارك في مشروع وطني واسع يقوم بمهمة إنجاز البرنامج المعلن بالمبادئ والأسس الآتية:

1- بناء الدولة القوية المهابة السيدة الخادمة لشعبها وإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .

2- اعتماد المواطنة معيارا في تحمل المسؤوليات وأداء الواجبات ونيل الحقوق .

3- وحدة العراق شعبا وأرضا واستقلال قراره السيادي .

4- التوزيع العادل للثروات على العراقيين وإداراتها حصرا من قبل السلطة الاتحادية .

5- تعزيز وحماية الرقابة والمساءلة الشعبية الملتزمة بالدستور والوسائل القانونية .

6- حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات الجيش العراقي وترسيخ عقيدة وطنية جامعة تجعل منه المؤسسة الرئيسة في تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن والشعب.

7- اولوية مكافحة الفساد المالي والإداري وباشراك الرأي العام والاستعانة بزخم المظلومية التي عاشها لضمان تحقيق جميع مراحل المراقبة والملاحقة والمحاسبة للمتورطين بسرقة المال العام .

8- اعتماد الكفاءة والنزاهة والوطنية مؤهلات أساسية في من يتصدى لتولي المناصب العليا المدنية والعسكرية ومراعاة التدرج المعتمد في مسلك تلك المؤسسات.

9- إنصاف تضحيات الشهداء والجرحى وتخليد بطولاتهم وترسيخ ثقافة الشكر والتقدير العملي للمدافعين عن الوطن ومقدساته .

10- اعتماد سياسة خارجية متوازنة تنطلق من سيادة عراقية وتستهدف تأمين المصالح الوطنية العليا، ويكون العراق حلقة وسط للخير والسلام في المنطقة .

11- إصلاح العملية السياسية وفق رؤية وطنية تجمع العراقيين وتقوي شعور الانتماء للوطن.

12- تهيئة بيئة انتخابية آمنة وعادلة تضمن تمثيلا واقعيا لارادة الناخبين وبإدارة مهنية مستقلة.

13- اعادة النظر بالسياسيات المعتمدة في ادارة وتطوير القطاع النفطي ومراجعة جولات التراخيص المجحفة واستبدالها بصيغة انفع اقتصاديا للعراق التزاما بنصوص الدستور، وكذلك الحال مع عقود شراكة الاقليم مع شركات النفط الأجنبية .

14- تعظيم الإيرادات غير النفطية بدعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تشغيل الشركات العامة للدولة وتزويدها بخطوط الإنتاج الحديثة وتاهيل كوادرها فنيا، ودعم القطاع الزراعي بجميع مراحله وحماية المنتوج المحلي .

15- مراجعة عقود تراخيص الهاتف النقال بما يحقق الإيرادات المتناسبة مع هذا المورد واحتكار ملكية البنى التحتية بالدولة العراقية.

16- ضمان استيفاء واردات المنافذ بما يتناسب مع مقاديرها الواقعية من خلال ادارة حازمة نزيهة تتولى المفاصل الرئيسة فيها والإسراع بأتمتة جميع مراحل عمل المنافذ .

17- لضمان الاطلاع والمراقبة والمساءلة المشتركة من الجهات الرسمية والشعبية يتم تقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية بأسرع وقت للبرلمان العراقي .

18- تنشيط القطاع الخاص بتقديم الدعم ومنح التسهيلات اللازمة لنهوضه من حماية كمركية من السلع المماثلة وتفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وانهاء الاستيراد غير المحسوب.

19- تحرير السياسة النقدية من تحكم وتسلط الوسائط النفعية التي تستنزف العملة الصعبة وتربك استقرار صرف الدينار، واعتماد آليات تحقق ومراقبة إلكترونية مع المنافذ لإنهاء عمليات تهريب وغسيل الأموال .

20- تشكيل فرق تحقيق مختصة تراجع وتدقق جميع العقود الكبرى المبرمة من قبل الوزارات طيلة السنوات الماضية والسعي لاستراد الأموال المسروقة المهدورة من جرائها .

21- تضمين المناهج التربوية والتعليمية مايرسخ الهوية الوطنية الموحدة وتنمية الشعور بالمسؤولية العامة .

22- ترصين النظام الصحي وتطوير برامجه وفق رؤية موضوعية تستوعب الاحتياجات الضرورية وتتجاوز التحديات المزمنة طيلة الفترة الماضية".

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