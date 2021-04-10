2021/04/10 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني في مقابلة مطولة مع “المركز الخبري الوطني” تحدث القيادي في حزب الدعوة الإسلامية الشيخ عبد الحليم الزهيري عن تفاصيل من مراحل حياة الشهيد السيد محمد باقر الصدر..وقال إن الشهيد محمد باقر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشهيد الصدر بين ملاحقة النظام وهجوم الملحدين ومسكوكات تكشف لأول مرة من قيادات الدعوة المركز الخبري الوطني.

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