التجارة تكشف عن خطتها بشأن البطاقة التموينية وأسعار السوق

2021/04/10 | 20:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملاأكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن التعاقدات التي أبرمتها لشراء المواد الغذائية هدفها استقرار البطاقة التموينية والمساهمة في خفض أسعار السوق.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم التعاقد لشراء كميات كبيرة من السكر وزيت الطعام والرز ومادة الطحين، بعد التخصيصات التي أقرها مجلس الوزراء للبطاقة التموينية والاستثناء من العقود الحكومية". وأضاف، أن "الوزارة وزعت أربع مفردات أساسية للمواطنين بنسبة تصل الى 95 بالمائة، هي (الرز والزيت والسكر والطحين)". وأشار الى أن "الوزارة تعاقدت لشراء 80 ألف طن من السكر و36 ألف طن لزيت الطعام التي ستوزع وجبة ثانية خلال شهر رمضان ووجبة ثانية لمادة الطحين"، مبينا أن "الهدف منه استقرار البطاقة التموينية والمساهمة في انخفاض أسعار السوق".وأكد أن "طموح وزارة التجارة استقرار البطاقة التموينية من خلال تجهيزات مستمرة من منح الأموال والتخصيص الذي أقره مجلس النواب، داعيا الى "منح الوزارة مبالغ أخرى للطوارئ لاستمرارها بتجهيز البطاقة التموينية بشكل مستمر لحين انتهاء العام وإقرار موازنة جديدة".

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