2021/04/10 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي لأبو الغيط: ندعم مبادرات التهدئة والحوار وتحقيق التقارب بالمنطقة المركز الخبري الوطني.

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