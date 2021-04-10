مكافحة الارهاب لـNRT: الكاظمي صادق على خطط جوهرية للجهاز.. وهذه تفاصيلها

2021/04/10 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف الناطق باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان، السبت، عن مصادقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على خطة استراتيجية اعدها الجهاز وتستمر 5 سنوات.

وقال النعمان في تصريح لـ NRT عربية، (10 نيسان 2021)، ان "جهاز مكافحة الارهاب اعد خطة استراتيجية قائمة على مبدأين الاول مدني متمثل بالوقاية من الارهاب والثاني عسكري متمثل بملاحقة فلول التنظيمات الارهابية".

واضاف، ان "الخطة رسمت سياسات مكافحة الارهاب وحددت التهديدات واسباب ومصادر الارهاب وانها ستكون على 3 مستويات محلي اقليمي ودولي وتتضمن الانفتاح على الدول الاقليمية لتبادل الخبرات في مجال الحرب على الارهاب".

واشار النعمان الى ان "الكاظمي صادق على خطة اخرى لتطوير امكانيات جهاز مكافحة الارهاب بما يتناسب وحجم التحديات على الساحة".

وبخصوص المؤتمر العلمي الاول لمكافحة الارهاب، ذكر النعمان ان "الغاية من المؤتمر هو تنسيق العمل الجمعي وخلق بيئة اقليمية مناسبة لمكافحة الارهاب".

N.A

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