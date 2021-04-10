الشرطة يتوجه إلى السعودية لملاقاة الدحيل القطري

2021/04/10 | 20:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]غادر فريق نادي الشرطة مطار بغداد الدولي مساء يوم السبت متوجها الى مدينة جدة السعودية للمشاركة في بطولة كاس ابطال اسيا المقرر انطلاقها منتصف الشهر الحالي.

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