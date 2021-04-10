2021/04/10 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن اللقاحات هي الطريق الوحيد للقضاء على جائحة كورونا.وذكر ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة مخاطر لقاح كورونا في العراق..



الصحة العالمية تصرّح المركز الخبري الوطني.

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