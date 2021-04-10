2021/04/10 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن شقق بسمايا وتخفيض قيمة الدفعة الأولى وتداعيات رفع السعر الدولار، فيما دعت المواطنين والموظفين إلى التسجيل بدءاً من يوم غد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستثمار الوطنية تكشف تفاصيل جديدة بشقق بسمايا وسعر الدولار وتوجه دعوة للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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