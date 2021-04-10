2021/04/10 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.ووفقا للرسالة التي اطلع عليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الأميركي يبدي استعداده لترسيخ الشراكة بين واشنطن وأربيل المركز الخبري الوطني.

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