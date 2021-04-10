اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط (940 حبة مخدرة ) بحوزة مسافر عراقي، في منفذ زرباطية الحدودي.
وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “منفذ زرباطية الحدودي يتمكن من ضبط (940 حبة مخدرة ) بحوزة مسافر عراقي قادماً من إحدى دول الجوار”.
التالي
منذ ساعتين
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1411 المسجلة اليوم بكورونا
منذ 5 ساعات
الصحة تسجل 6779 اصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 11 ساعة
مصرف الرشيد يعلن تعليماته لشراء الوحدات السكنية في بسماية
منذ 23 ساعة
ضبط هدر بالمال العام في ميناء ام قصر الشمالي
منذ 23 ساعة
صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1500 المسجلة اليوم بكورونا
منذ يوم واحد
الرافدين يحدد اسعار شقق بسماية ويوجه بالتقديم يوم الاحد
منذ يوم واحد
الزراعة تعلن إعادة العمل لـ5 آلاف مشروع دواجن في العراق
منذ يوم واحد
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ل 1678 المسجلة اليوم بكورونا
منذ يوم واحد
الصحة تسجل 7937 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ يوم واحد
بالوثيقة..
جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي، في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي، في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).