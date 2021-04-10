ضبط  حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي، في منفذ زرباطية

2021/04/10 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط (940 حبة مخدرة ) بحوزة مسافر عراقي، في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “منفذ زرباطية الحدودي يتمكن من ضبط (940 حبة مخدرة ) بحوزة مسافر عراقي قادماً من إحدى دول الجوار”.

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بالوثيقة..



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