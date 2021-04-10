رئيس الجمهورية: إقرار الموازنة خطوة جيدة نحو حلحلة المسائل العالقة بين بغداد واربيل

2021/04/10 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة التلاقي والحوار بين كل الأطراف من أجل دعم الاستقرار وضمان أمن جميع المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وشدد الرئيس صالح خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على ضرورة تنفيذ بنود الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات جميع المواطنين.

وأضاف ان إقرار الموازنة خطوة جيدة نحو حلحلة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق جميع المواطنين.

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