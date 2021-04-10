كورونا.. محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر: الوضع خطير جداً ولم يعد هناك مكان بالمستشفيات

2021/04/10 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لصحة واسط

بالنظر للمعطيات اليومية للوضع الوبائي في محافظتنا الخاص بجائحة كورونا نود ان نبين لابناء محافظتنا الكرام ان المنحنى الوبائي في المحافظة وصل الى مرحلة خطيرة جدا جدا حيث تسجل فرقنا الطبية يوميا المئات من الحالات الموجبة بحيث ان جميع مراكز العزل في المحافظة في الأقضية وفي مستشفى الزهراء التعليمي في طريقها الى الوصول للطاقة الاستيعابية القصوى والشئ الخطير جدا ان اغلب هذه الحالات تصل الى المستشفيات في حالة حرجة جدا وتحتاج الى اجهزة التنفس الاصطناعي والتي تكاد تصل الى الطاقة الاستيعابية الكاملة ..



والمؤسف ان رغم هذا الوضع الوبائي الخطير في المحافظة نلاحظ ان نسبة الالتزام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وتعليمات خلية الازمة في المحافظة تكاد تكون معدومة ولا تتعدى نسبة 5 ‎%‎ فقط حيث يلاحظ عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات وأيضا نلاحظ عزوف غريب عن أخذ اللقاح الذي وفرته وزارة الصحة في كل المراكز الصحية مجانا .. نحن في خلية الازمة في دائرة صحة واسط في الوقت الذي نحذر فيه من تداعيات عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وبالأخص ارتداء الكمامة والابتعاد عم التجمعات في الأماكن المغلقة ندعو الأخوة المواطنين بالتوجه للمراكز الصحية لأخذ اللقاح الخاص بجائحة كورونا والالتزام التام بالتعليمات الصحية ..كل الشكر والتقدير لابطال الجيش الأبيض بكافة مسمياتهم على جهودهم الكبيرة والمضنية وهم يواجهون هذا الوباء رغم الخطورة الكبيرة من اجل حماية اهلهم في محافظة واسط وتقديم الخدمات الطبية لهم ..نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحمي ابناء محافظتنا وبلدنا العزيز من شر هذا الوباء

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