عضو بالديمقراطي الكردستاني يحدد ’’شروطاً’’ لإقامة انتخابات ’’نزيهة’’ بالمناطق المتنازع عليها

2021/04/10 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص حدد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، السبت، مجموعة من الشروط التي تدفع باتجاه اقامة انتخابات نزيهة وشفافة في المناطق المتنازع عليها حسب تقديره.وقال مموزيني في تصريح خص به (بغداد اليوم) إن "الأوضاع في المناطق المتنازع عليها غير مؤهلة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، ولدينا مخاوف من حدوث تزوير وتلاعب فيها، وخاصة في سنجار وكركوك والمناطق الأخرى".وأضاف أن "من الضروري تطبيع الأوضاع الإدارية والأمنية في تلك المناطق".وتابع أن "إقامة انتخابات نزيهة في تلك المناطق تتطلب الاحتكام إلى الدستور في التعامل معها، وأن يكون للكرد دورا أساسيًا في في صناعة القراراين الإداري والأمني، قبل إجراء الانتخابات، فضلا عن السعي لإعادة النازحين وخاصة إلى سنجار وطرد الفصائل المسلحة وتنفيذ الاتفاق الخاص بشأنها".وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، خلال لقائه رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين بغداد واربيل .وقال مكتب الكاظمي في بيان، ان الاخير "استقبل بارزاني وعقد معه اجتماعا جرى خلاله بحث عدد من الملفات التي تصب في مجال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفق ما أطره الدستور، فضلا عن مناقشة جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتعاون في سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".واضاف "كما بحثا الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتصاعد الاصابات، والجهود الكبيرة الرامية الى توفير الخدمات الصحية للمصابين وتوفير اللقاحات".واثنى رئيس الوزراء، وفقا للبيان، على "التقدم الحاصل في مجال التأسيس للاليات الدستورية الداخلية، مستشهدا بالاتفاق على المحكمة الاتحادية، وتمكن مجلس النواب من تمرير الموازنة الاتحادية، التي اعرب عن امله في ان يتم تطبيقها بدقة، وعدم الدخول في اجتهادات وتفسيرات تتعارض مع تقديم الخدمة للمواطن العراقي، ووفق مبدأ العدالة في توزيع الثروة".واكد الكاظمي على "ضرورة تعزيز التكامل الامني بين بغداد واربيل بالشكل الذي يحقق الاستقرار الداخلي، ويمنع حدوث اي فجوة يمكن ان يستغلها الارهاب او الجريمة المنظمة، في المناطق المتنازع عليها او غيرها".

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