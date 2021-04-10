بالفيديو.. الداخلية توضح حقيقة إغلاق جسر الجمهورية بـ ’’الصبات الكونكريتية’’

2021/04/10 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية ، اليوم السبت، إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد بالصبات الكونكريتية.

ونشر القسم مقطع فيديو يوضح إن الطريق سالك من على جسر الجمهورية دون أية قطوعات.

وأغلقت القوات الأمنية في وقت سابق عدداً من شوارع بغداد مع بدء سريان الحظر الشامل أمس والذي ينتهي العمل به هذا الأسبوع في الساعة الخامسة من فجر يوم غد الأحد.

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