توقيف رجلين في الهند استخدما قردة لسرقة المال

2021/04/10 | 21:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أوقفت شرطة نيودلهي رجلين جابا العاصمة الهندية مستخدمين القردة لسرقة مبالغ مالية وسط ذهول الضحايا.وأوضح مسؤول في الشرطة، أن الاثنين اعتقلا بعدما اشتكى أحد الضحايا من أن ثلاثة رجال يحملون قروداً حاصروه وسرقوا منه من 6000 روبية (80 دولاراً).وتعمل السلطات في كل أنحاء الهند على مكافحة الخطر الذي تشكّله القرود …

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