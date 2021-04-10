اخماد حريق بمعمل في شارع الكفاح وسط بغداد

2021/04/10 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني ان فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع داخل معمل للكرزات في شارع الكفاح وسط بغداد دون خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية./انتهى9

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