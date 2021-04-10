2021/04/10 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اخمدت فرق الدفاع المدني اليوم السبت حريقا اندلع في أحد حقول الدواجن بمنطقة الاروكلي في خور الزبير جنوب غرب البصرة.وذكر مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي ساري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / بعد ورود اخبار عن وجود حادث حريق في خور الزبير سيطرة خويسات الدواجن وعلى الفور تم توجه فرقة اطفاء من مركز المنطقة الحرة وباشراف العقيد سامي جاسم محمد ضابط المركز وتبين الحادث احتراق جملونين فارغين مساحة كل واحد منها (50*12) وتم إخماد النيران ومنع انتشارها الى الجملونات الأخرى" .مبينا " انه تم انقاذ (3) جملونات دون وقوع خسائر بشرية .واضاف " ان اسباب الحريق ستقدره الادلة الجنائية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق بحقل للدواجن في خور الزبير غربي البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق بحقل للدواجن في خور الزبير غربي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).