هكذا تحرك أمريكا بيادق

2021/04/10 | 21:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن هناك حاجة للتقارير التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، لإثبات ان "داعش" صنيعة امريكية، نمت وترعرعت في احضان الاستخبارات الامريكية، فجمي...

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