2021/04/10 | 21:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس كردستان العراق نيجرفان البارزاني، السبت، أهمية تنفيذ بنود الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والبارزاني يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح والبارزاني يؤكدان أهمية تنفيذ بنود الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).