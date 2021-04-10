2021/04/10 | 21:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حركة عصائب أهل الحق في العراق ، السبت، توضيحاً بشأن حديث أمينها العام قيس الخزعلي عن زيادة عدد النواب، مؤكدة أن ما تم تناقله غير صحيح....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصائب أهل الحق تصدر توضيحاً بشأن زيادة عدد النواب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصائب أهل الحق تصدر توضيحاً بشأن زيادة عدد النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).