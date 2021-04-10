2021/04/10 | 21:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريقان يلتهمان حقلاً للدواجن ومعملاً في البصرة وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/10 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريقان يلتهمان حقلاً للدواجن ومعملاً في البصرة وبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريقان يلتهمان حقلاً للدواجن ومعملاً في البصرة وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).