الداخلية تنفي اغلاق جسر الجمهورية في بغداد بالحواجز الكونكريتية (فيديو)

2021/04/10 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الداخلية، السبت، اغلاق جسر الجمهورية في بغداد بالحواجز الكونكريتية. ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً، تابعه “النور نيوز” يظهر جسر الجمهورية وهو سالك أمام حركة العجلات والمارة دون أي قطوعات كما اشيع في بعض منصات التواصل الاجتماعي.

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