العراق.. انتشال جثة شاب من نهر الفرات والشرطة تفتح تحقيقا

2021/04/10 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر امني في ذي قار، السبت، بانتشال جثة شاب قضى غرقا في مدينة البطحاء غربي الناصرية، موضحا انها ثاني حالة تشهدها المحافظة خلال أسبوع.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (10 نيسان 2021)، ان "الشرطة انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر 16 عاما من اهالي قضاء البطحاء قضى غرقا في نهر الفرات".

وأضاف، ان "الشرطة نقلت جثة الشاب الى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفتحت تحقيقا بالحادث".

N.A

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