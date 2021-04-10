مسجدي يكشف أجندة زيارة وزير العمل الإيراني إلى بغداد

2021/04/10 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، اليوم السبت، عن أجندة زيارة وزير العمل والتعاون والرخاء الإجتماعي الإيراني، محمد شريعتمداري، الى العراق.وقال مسجدي، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”، […]

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