الأمن النيابية تكشف عن تخصيصات وزارة الدفاع في الموازنة

2021/04/10 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن تخصيصات وزارة الدفاع في الموازنة، فيما أكدت إمكانية تطوير الدفاعات الجوية.وقال عضو اللجنة محمد حسين أبو ذر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك تخصيصات جديدة رصدت الى وزارة الدفاع تصل الى أكثر من 400 مليون دولار لتطوير الدفاع الجوي والقوات البرية والبحرية وغيرها". وأضاف، أن "العراق لا يمكن أن يبقى على سلاح واحد مع التطور الحاصل في دول العالم"، مبينا أن "لدى الوزارة عقود سابقة وجديدة". وأشار الى أن "موازنة وزارة الدفاع جيدة وممكن أن تغطي وتساعد على تطوير الدفاعات الجوية".وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق في وقت سابق، على الموازنة الاتحادية للعام 2021.

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