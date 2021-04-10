التربية تؤكد استمرار الدراسة الكترونيا

2021/04/10 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية الاتحادية الغاء الامتحانات النهائية، مؤكدة ان الدراسة مستمرة الكترونيا.

ونقل بيان للوزارة عن المتحدث باسمها حيدر فاروق، يوم السبت، "تناقلت منصات التواصل الاجتماعي كتاباً عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات يشير إلى اعتماد درجة نصف السنة من العام الدراسي الحالي كدرجة نجاح للصفوف غير المنتهية إضافة إلى اعتماد درجة الكورس الاول للعام الحالي للصفوف غير المنتهية كدرجة نهائية".

وأضاف فاروق أن "الكتاب تطرق أيضاً إلى تحديد امتحان الدور الثاني من قبل المديرية، وعليه توقيع السيد شاكر نعمة عبد عون"، مبيناً أن "هذا الكتاب عار عن الصحة ولا يوجد أي كتاب رسمي، وهذا الكتاب كان قدر صدر في العام الماضي وتم التلاعب بالتواريخ المثبتة عليه وإسناده للعام الحالي".

وأكد أن "العام الدراسي ما زال مستمراً عبر التعليم الالكتروني، ومستمرون ببث الدروس، وكذلك تقديم الدروس من خلال التلفزيون التربوي"، لافتاً إلى أنه "حتى هذه اللحظة هناك مدارس لم تمنح درجات نصف السنة وما زالت في طور تصحيح الدفاتر الامتحانية وتثبيتها في السجلات الخاصة بهذه المدارس".

واشار الى ان "الوزارة سيكون لها قرارات تخص العام الدراسي الحالي والكورس الثاني خلال الأيام المقبلة".

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