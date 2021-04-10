مسؤول رفيع بالصحة يحسم الجدل بشأن أفضلية لقاح معين في القضاء على كورونا

2021/04/10 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد مدير دائرة الصحة، في وزارة الصحة، الدكتور رياض عبد الأمير، اليوم السبت (10 نيسان 2021)، إنه لا توجد أية مفاضلة بين أنواع اللقاحات التي دخلت إلى العراق، أو التي في طريقها اليه.وقال عبد الأمير، في مقابلة مع قناة العراقية تابعتها (بغداد اليوم) ، ان "وزارة الصحة تستعد لإستقبال 49 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي، يوم غد الأحد"، مشيرا الى ان "وزارة الصحة تواجه بعض المشككين الذين يقللون من أهمية تلقي جرعات اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".وتابع انه "لم يثبت علمياً حتى الآن، ان هناك فرقاً من ناحية الفاعلية بين اللقاحات المتنوعة من أمثال سيوفارم الصيني، واسترازنيكا البريطاني- السويدي، وفايزر الامريكي".وتابع ان "هناك من الاشخاص غير المهنيين وليسوا من أصحاب الاختصاص يبثون اشاعات غير واقعية بخصوص اللقاح، فيما اثبتت منظمة الصحة العالمية ان كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تؤدي نفس الغرض وهو منع الاصابة الشديدة بنسبة 100% لمن يتلقى اللقاح".وأكد ان "الوزارة ستلزم العاملين في مختلف المرافق الترفيهية والخدمية، بأخذ الجرعات حياة للمواطنين من الإصابة"، مشيرا الى ان "حملات الوزارة مستمرة في حث المواطنين على تلقي اللقاح".

ونبه إلى ان "الوزارة لم ترد في توصياتها بفرض حمل بطاقة اللقاح في تنقل المواطنين، وهي تحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتوجه نحو اللقاح لضمان سلامتهم من الجائحة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية ، السبت 10 نيسان 2021، إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا هو السبيل الوحيد للقضاء على الجائحة في العراق خاصة وجميع أنحاء العالم بشكل عام.

وقال أحمد زويتن ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق في تصريح وزعه مكتب المنظمة "نؤمن بشدة أن لا أحد سيكون بمأمن من الإصابة بمرض كوفيد-19 حتى يكون الجميع في آمان منها.



الحصول على لقاح #كوفيد_19 سهل جداً.



ليس عليكم إجراء فحص كوفيد-19 قبل التلقيح، كل ما يتوجب عليكم فعله، هو التسجيل الكترونياً والذهاب الى أقرب مركز صحي للحصول على جرعتكم."

وأضاف زويتن "في العراق لقاح كوفيد_19 متوفر بشكل مجاني وهو آمن وفعّال.



التحصين ضد الفيروس سيُساهم في إنعاش الإقتصاد من جديد ويقضي نهائياً على الجائحة."

وتابع "من الطبيعي ان تظهر بعض الأعراض الجانبية الطفيفة بعد تلقي لقاح كوفيد_19.



ولكن تبقى اللقاحات آمنة وفعالة في درء خطر فيروس كوفيد_19، وإن كنت تشعر بالقلق حيال الأعراض التي تظهر عقب تلقي اللقاح، إستشر طبيبك في أقرب مركز صحي".

وختم بالقول " خلال شهر رمضان المبارك، توصي منظمة الصحة العالمية بالاستمرار بأخذ لقاح #كوفيد_19.



اللقاح سيشكل طبقة حماية أضافية من الإصابة مع إرتداء الكمامة والألتزام بالتباعد البدني".

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