الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن حريق شارع الكفاح ببغداد وتؤكد: 10 فرق شاركت بإخماده

2021/04/10 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادروت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت (10 نيسان 2021)، تفاصيل الحريق الضخم الذي نشب في ازقة منطقة الكفاح وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان صادر، عن المديرية، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني مدت خراطيم مياه لمسافات بعيدة لإخماد حريق في ازقة الكفاح الضيقة وسط بغداد".وبينت ان "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة بعد اندلاع حادث حريق كبير داخل معمل للكرزات في ازقة شارع الكفاح الضيقة التي يستحيل معها دخول عجلات الدفاع المدني في منطقة الشورجة وسط بغداد".وتابع "حيث شاركت 10 فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني، واضطرت الى مد خراطيم مياه لمسافات بعيدة من اجل الوصول إلى موقع المعمل المحترق".

واشار الى ان "الفرق تمكنت من واخماد النيران بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على الحادث بعد ان طوقت الجهات الأربعة للمعمل بساتر مياه للحيلولة دون امتداد النيران الى الابنية والمخازن القريبة".

ولفت الى "انهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وعلى أثر ذلك "طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع حادث حريق داخل المعمل".

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