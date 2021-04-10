واشار الى ان "الفرق تمكنت من واخماد النيران بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على الحادث بعد ان طوقت الجهات الأربعة للمعمل بساتر مياه للحيلولة دون امتداد النيران الى الابنية والمخازن القريبة".
ولفت الى "انهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وعلى أثر ذلك "طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع حادث حريق داخل المعمل".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن حريق شارع الكفاح ببغداد وتؤكد: 10 فرق شاركت بإخماده) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن حريق شارع الكفاح ببغداد وتؤكد: 10 فرق شاركت بإخماده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).