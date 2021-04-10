استعداد امريكي لترسيخ الشراكة مع اقليم كردستان

2021/04/10 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.وأعرب الوزير بلينكن في الرسالة، عن تقديره لجهود ودعم رئيس حكومة إقليم كردستان، وأبدى استعداده للعمل على ترسيخ الشراكة بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان./انتهى3

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