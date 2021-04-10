نيجيرفان بارزاني و أبو الغيط يناقشان اوضاع العراق واقليم كردستان

2021/04/10 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أوضاع العراق والاقليم .وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان ان , بارزاني التقى اليوم السبت ابو الغيط في بغداد وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع العراق وإقليم كردستان بصورة عامة، واتفق الجانبان على أن حل مشاكل أربيل – بغداد يوفر الأمن والاستقرار للعراق، وأن العراق بعد حل مشاكله سيعود دولة قوية في المنطقة ويمارس دوره الإقليمي والدولي، وأكدا علی أن التعاون بين أربيل وبغداد وكل القوى والمكونات، ضروري ومهم لتجاوز صعوبات وتحديات المرحلة الحالية ".وأشار أبو الغيط إلى أن ,العراق ثري بالموارد البشرية والطبيعية، وأكد كامل مساندة الجامعة العربية للعراق وإقليم كردستان في حل مشاكلهما وتجاوز الصعاب ومواجهة الإرهاب، ودعا رئيس إقليم كردستان لزيارة مقر الجامعة العربية في القاهرة ".من جانبه بين نيجيرفان بارزاني ’أنه موجود في بغداد لبحث أوضاع العراق والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات مع مسؤولي البلد، ولحل المشاكل،مضيفا لهذا فإن عندنا الإرادة للحل على أساس الدستور ويجب أن تحل المشاكل كافة ليتحقق الاستقرار في العراق ".وبحسب البيان ,شكلت أوضاع المنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تهم الجانبين جانباً آخر من اللقاء "./انتهى2

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