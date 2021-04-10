التجارة تتحدث عن تجهيز مفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان

2021/04/10 | 21:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعاقدت وزارة التجارة، السبت، لشراء كميات من السكر وزيت الطعام والرز ومادة الطحين لتغطية مفردات البطاقة التمونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح تابعه NRT عربية، (10 نيسان 2021) انه "تم التعاقد لشراء كميات كبيرة من السكر وزيت الطعام والرز ومادة الطحين، بعد التخصيصات التي أقرها مجلس الوزراء للبطاقة التموينية والاستثناء من العقود الحكومية".

وأضاف حنون، أن "الوزارة وزعت أربع مفردات أساسية للمواطنين بنسبة تصل الى 95%، وهي الرز والزيت والسكر والطحين".

واوضح، أن "الوزارة تعاقدت لشراء 80 ألف طن من السكر و36 ألف طن لزيت الطعام التي ستوزع وجبة ثانية خلال شهر رمضان ووجبة ثانية لمادة الطحين"، مبينا ان "الهدف منه استقرار البطاقة التموينية والمساهمة في انخفاض أسعار السوق".

وأكد حنون، أن "طموح وزارة التجارة استقرار البطاقة التموينية من خلال تجهيزات مستمرة من منح الأموال والتخصيص الذي أقره مجلس النواب"، داعيا الى "منح الوزارة مبالغ أخرى للطوارئ لاستمرارها بتجهيز البطاقة التموينية بشكل مستمر لحين انتهاء العام وإقرار موازنة جديدة".

N.A

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