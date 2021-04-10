بالصور.. حريق كبير في منطقة الشورجة وسط بغداد

2021/04/10 | 21:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، اخمادها حادث حريق اندلع داخل معمل للكرزات في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم (10 نيسان 2021)، انه "لاقت فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة بعد اندلاع حادث حريق كبير داخل معمل للكرزات في ازقة شارع الكفاح الضيقة التي يستحيل معها دخول عجلات الدفاع المدني في منطقة الشورجة وسط بغداد".

وأوضح "حيث شاركت 10 فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني واضطرت الى مد خراطيم مياه لمسافات بعيدة من اجل الوصول إلى موقع المعمل المحترق واخماد النيران بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على الحادث بعد ان طوقت الجهات الأربعة للمعمل بساتر مياه للحيلولة دون امتداد النيران الى الابنية والمخازن القريبة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأضاف انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع حادث حريق داخل المعمل".

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