2021/04/10 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).