2021/04/10 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى أفراح وأتراح – سامر الياس سعيد كانت ليلة الاربعاء تحمل اخبارا بطابعين احدهما حزين والاخر مفرح للكرة العراقية حينما واجه قطبي الكرة العراقية فريقا القوة الجوية والزوراء لفرق خليجية من اجل التاهل لدوري ابطال اسيا فكانت ليلة الاربعاء بالنسبة لفريق الزوراء تحمل الحزن والالم لاسيما حينما اقترب النوارس من تحقيق الهدف والاقتراب من […]

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