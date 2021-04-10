2021/04/10 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطات ريو دي جانيرو تتراجع عن إطلاق إسم بيليه على ملعب ماراكانا { ريو دي جانيرو- (أ ف ب): تراجع المجلس التشريعي في ولاية ريو دي جانيرو عن الطلب المقدّم بإطلاق اسم الأسطورة البرازيلية بيليه على ملعب ماراكانا الشهير، بعد أن أثار الاقتراح جدلاً واسعاً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وفي خطوة غير متوقعة، طلب رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطات ريو دي جانيرو تتراجع عن إطلاق إسم بيليه على ملعب ماراكانا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطات ريو دي جانيرو تتراجع عن إطلاق إسم بيليه على ملعب ماراكانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).