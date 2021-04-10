2021/04/10 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري الأمريكي للمحترفين: إمبيد يقود سيكسرز لفوزه الثالث على بوسطن { لوس انجليس الولايات المتحدة-(أ ف ب): قاد الكاميروني جويل إمبيد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على بوسطن سلتيكس للمرة الثالثة منذ بداية الموسم من أصل ثلاث مواجهات بينهما في روزنامة الموسم المنتظم، وهذه المرة 106-96 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وسجل إمبيد 35 نقطة […]

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