الدفاع المدني يطلب فتح تحقيق بحادث حريق داخل معمل وسط بغداد

2021/04/10 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق نشب داخل معمل وسط بغداد، فيما طلبت فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "فرق الدفاع المدني لاقت صعوبات كبيرة بعد اندلاع حادث حريق كبير داخل معمل للكرزات في ازقة شارع الكفاح الضيقة التي يستحيل معها دخول عجلات الدفاع المدني في منطقة الشورجة وسط بغداد".واضاف، انه " شاركت 10 فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني واضطرت الى مد خراطيم مياه لمسافات بعيدة من اجل الوصول إلى موقع المعمل المحترق واخماد النيران بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على الحادث".واشار الى ان "فرق الدفاع المدني طوقت الجهات الأربعة للمعمل بساتر مياه للحيلولة دون امتداد النيران الى الابنية والمخازن القريبة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مبينا ان "الدفاع المدني طلب بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع حادث حريق داخل المعمل".

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