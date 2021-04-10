كاظم جهاد: تاريخ الفلسفة هو تاريخ الترجمة واستقلالية الإنسان محاصرة بالآلة

2021/04/10 | 22:04 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف وسيم الأحمر في هذه الحلقة من محاور الأكاديمي والكاتب العراقي كاظم جهاد الذي يتحدث عن رهانات ترجمة الفلسفة إلى اللغة العربية، إذ يعتبر أن "تاريخ الفلسفة هو تاريخ الترجمة"، مستعرضاً المحطات التاريخية لحركة الترجمة وتأثيرها في الفكر العربي.



ويشير إلى نقد الفلاسفة ولاسيما في الغرب لـ"هيمنة التكنولوجيا على الكائن"، ويعتبر أن هناك "برمجة مفرطة لحياة الإنسان"، و"هيمنة للتكنولوجيا تهدد استقلالية الكائن".



ويتناول الشاعر كاظم جهاد أهمية ترجمة الشعر، ودوره في تحديث الشعر العربي، كما يعلن عن صدور ثلاثة كتب نقدية باللغة الفرنسية عن الشاعر الراحل محمود درويش.

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