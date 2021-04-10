وزارة التجارة تعلق بشأن وجبة التموينية الثانية خلال الشهر الحالي

2021/04/10 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، السبت، تعاقدها لشراء كميات من السكر وزيت الطعام والرز ومادة الطحين لتغطية مفردات البطاقة التمونية.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إنه “تم التعاقد لشراء كميات كبيرة من السكر وزيت الطعام والرز ومادة الطحين، بعد التخصيصات التي أقرها مجلس الوزراء للبطاقة التموينية …

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