2021/04/10 | 22:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت النقابة العامة لاداريي وزارة الصحة، اليوم السبت، قيامها بتظاهرات الاثنين المقبل، وذلك لعدم قيام الوزارة بصرف مخصصات الخطورة التي ضمنت لهم في الموازنة، على حد قولها.وقالت النقابة في بيان، “الأخوة و الأخوات، الإداريين في وزارة الصحة كافـة، في جميع المحافظات من الشمال إلى الجنوب، تم عقد إجتماع برئاسة واثق آل مجول الجبوري، رئيس النقابة العامة لِاداريي وزارة الصحة، مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة و رؤوساء و أعضاء فروع النقابة في المحافظات”.واضاف “و تقرر، القيام بمظاهرات شاملة من قبل جميع الملاكات الإدارية العاملة في وزارة الصحة أمام مبنى الوزارة الاثنين المقبل، والهدف هو غلق وزارة الصحة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



النقابة العامة لاداريي وزارة الصحة تعلن عن تظاهرات الاثنين المقبل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب.. النقابة العامة لاداريي وزارة الصحة تعلن عن تظاهرات الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب.. النقابة العامة لاداريي وزارة الصحة تعلن عن تظاهرات الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).