هروبٌ الى الجحيم البارد - جواد كاظم غلوم

2021/04/10 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم مددتُ ساقيَّ بطول خرائط العالم باحثا عن منفذٍ أحشر فيه جسدي بئرٍ أغتسل به ، انفض خزعبلات محيطيأثرَ السياط وورمَ الخيزران وآثار حزّات القيود منعتْـني الحدود فخرقتُـها أظهرتُ أصبعي من خلَـل ثقوب جواربي الممزقة ثقوب أطلّ منها ساخراً من حاليوتهكّما على حرس الحدود والاسيجة المانعة للعبور أريد الوِردَ ، ولو قطرات تبلل ريقي ندياتٌ من ماء ما تُسمّى الحريّة الخَرِفة ......





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