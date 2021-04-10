يوميات دنماركية 200+53 - حكمة اقبال

2021/04/10 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- إعادة الضرائب:بدأ مجلس الضرائب منذ يوم الجمعة الماضي إعادة المبالغ الزائدة التي دفعها المواطنون كضرائب عن العام الماضي 2020، وبلغ عدد المواطنين الذين سيستلمون هذه المبالغ 3,6 مليون مواطن ، وتبلغ إجمالي المبالغ التي ستعاد الى أصحابها 19,5 مليار كرونة.



وفي الجهة المقابلة سيتعين على 900 ألف مواطن دفع مبالغ للضريبة بمقدار 7,1 مليار كرونة، لأنهم دفعوا ضرائب أقل خلال السنة الماضية.



المديرة في الض ......





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